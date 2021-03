Cees Bol bekroont subliem teamwerk in Parijs-Nice: ’Voor je het weet valt ’t goed’

Wielrennen

Overtuigende dagzege Cees Bol in Parijs-Nice

Cees Bol heeft maandag de zege gegrepen in de tweede etappe van Parijs-Nice. De Nederlander van Team DSM was na een vlakke etappe van 188 kilometer van Oinville-sur-Montcient naar Amilly de beste in de massasprint.