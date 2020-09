PSV haalt Ibrahim Sangaré voor ruim 9 miljoen euro van Toulouse

De 3-voudig international van Ivoorkust kost ruim negen miljoen euro en komt over van het Franse Toulouse. De Eindhovenaren troefden Premier League-club Southampton op het laatste moment af.

De Engelsen dachten woensdag al rond te zijn met Sangaré, maar PSV stelde alles in het werk om zijn toptarget alsnog binnen te halen. Dat is gelukt, aangezien de middenvelder vrijdagavond ook al is afgereisd naar Eindhoven.

Zaterdag wordt hij medisch gekeurd. Sangaré is de beoogde dynamische en fysiek beresterke (1 meter 91) kompaan van Pablo Rosario op het middenveld. Hij heeft drie seizoenen in de Franse Ligue 1 achter zijn naam.