Ten Hag eet met clubicoon Ferguson: ’Hij wil helpen, ondersteunen’

„Ik praat altijd graag met mensen die veel kennis en ervaring hebben”, aldus Ten Hag. „Ferguson heeft eigenlijk alles wat een goede trainer nodig heeft. En hij is bereid dat met mij te delen. Hij wil helpen, ondersteunen. Aan alles merk je dat Manchester United zijn club is. Hij is betrokken en gunt ons alle succes.”

Ferguson leidde in een periode van ruim twintig jaar Manchester United naar grote successen. In 2009 en 2011 leidde hij de club bijvoorbeeld naar de finale van de Champions League tegen Barcelona, die beide keren verloren ging.

Mag niks misgaan

Nu zijn de vooruitzichten in de confrontatie met Barcelona beter, nadat het eerste duel in Spanje gelijk eindigde (2-2). Volgens Ten Hag zegt dat echter niet zoveel. „We maken alleen een kans om verder te komen als we absoluut op ons best zijn. Er mag niks misgaan.”

Vooralsnog strijdt Manchester United onder Ten Hag nog op vier fronten. Komende zondag kan zelfs de eerste hoofdprijs worden binnengehaald, als op Wembley de finale van de League Cup tegen Newcastle United wordt gespeeld.

„Tegen Newcastle kunnen we inderdaad een prijs winnen”, vervolgt Ten Hag. „En tegen Barcelona nog niet. Uiteraard gaat het om het winnen van prijzen, maar vooralsnog ligt bij ons de focus op de eerstvolgende wedstrijd. En die is tegen Barcelona. Daarna kijken we wel verder. We leven van wedstrijd tot wedstrijd met als doel steeds net iets beter te voetballen dan in het voorgaande duel.”