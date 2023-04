Sarina Wiegman maakt zich niet druk na zeer uitzonderlijke nederlaag Engeland

Wiegman (53) verruilde na de Olympische Spelen van 2021 de Nederlandse voetbalsters voor Engeland. Ze leidde de ’Lionesses’ vorig jaar op het EK in eigen land naar de Europese titel en werd voor de derde keer uitgeroepen tot beste coach ter wereld van een vrouwenploeg.

25 zeges

Engeland won onder Wiegman 25 wedstrijden, regelmatig met grote cijfers, en speelde vijf keer gelijk. Aan de ongeslagen reeks kwam tegen Australië echter een einde.

Sam Kerr en Charlotte Grant maakten de doelpunten voor het land dat komende zomer samen met Nieuw-Zeeland het WK organiseert. De laatste nederlaag van Engeland dateerde van april 2021, in een oefeninterland tegen Canada (0-2).

"Soms win je en soms verlies je. Ik hoop dat we nog heel veel gaan winnen"

Wiegman maakte zich niet druk over haar eerste nederlaag. „Ik maak mij geen zorgen, ik maak mij niet zo snel zorgen”, zei de Nederlandse trainster tegen de BBC. De Australische vrouwen versloegen de Europees kampioen met 2-0.

Wiegman na afloop van het verloren duel. Ⓒ ANP/HH

Volgens Wiegman moet haar ploeg er staan bij het WK deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. „We moeten straks op ons hoogste niveau zijn. We weten waar we naartoe willen en wat we moeten doen. Ik denk niet dat we het momentum verliezen. We zijn aan het opbouwen en weten waar we straks willen staan.”

Wiegman vond het ook niet heel erg dat haar ongeslagen reeks nu ten einde is.” Daar was ik helemaal niet mee bezig. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. We praten ook niet over die reeks. We willen ons elke wedstrijd verbeteren. Natuurlijk was het wel leuk geweest als we hadden gewonnen. Maar soms win je en soms verlies je. Ik hoop dat we nog heel veel gaan winnen.”