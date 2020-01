Video: Memphis Depay 16 dagen na operatie al in de gym

Op een video is te zien dat de aanvaller van Olympique Lyon in de sportschool druk in de weer is met zijn revalidatie. Zo loopt hij voorzichtig op de loopband (zonder hulpmiddelen) en traint hij met verschillende oefeningen zijn knie op. „16 dagen na mijn operatie”, schrijft hij erbij.

Een dag na de operatie deelde Depay ook al meteen beelden van zijn herstel.

De 25-jarige aanvoerder van Olympique Lyon scheurde half december tijdens het duel met Stade Rennes een kruisband in zijn linkerknie. Depay zal zo’n zes maanden niet inzetbaar zijn en mist vrijwel zeker het EK dat komende zomer wordt gehouden.

