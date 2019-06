Van de Sanden: ’Er komt altijd wel een Sjaan-momentje’

Shanice van de Sanden Ⓒ BSR/Soccrates

LE HAVRE - Het kan snel gaan. Shanice van de Sanden kan erover meepraten. Vier jaar geleden werd ze op het laatste moment opgeroepen voor het WK in Canada en moest ze het doen met een korte invalbeurt. Nota bene tegen Nieuw-Zeeland, de tegenstander van dinsdag. Inmiddels is ze niet meer weg te denken uit het basiselftal van Oranje en mikt ze dit WK na een ijzersterk seizoen met Lyon op haar vierde prijs in een paar maanden. „Ik ben topfit en heb er onwijs veel zin in.”