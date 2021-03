Video: Koploper Sam Bennett geeft over in finale Gent-Wevelgem

Kilometers lang bungelde Bennett, woensdag nog winnaar van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, achteraan de kopgroep. Daarbij leegde hij keer op keer de inhoud van zijn maag.

Niet geheel verrassend moest de 30-jarige sprinter even later lossen bij zijn collega-aanvallers. Bennett kwam vervolgens amper meer vooruit en finishte in Wevegelgem buiten de top tien.

„Ik heb er alles aan gedaan, maar in de finale veranderde alles snel. Ik probeerde zoveel mogelijk te eten en te drinken, want het is een lange wedstrijd. Zeker als je in de aanval zit, verbruik je veel energie. Bij de laatste passage over de Kemmelberg zat mijn hele lijf vol melkzuur. Ik moest er op een of andere manier vanaf.”

Bennett loste uiteindelijk bij een aanval van Nathan Van Hooydonck. „Ik probeerde het nog slim te spelen door mee te schuiven de eerste twintig meter, maar ik had gewoon niks meer in de benen daarna. Ze reden zo van me weg. Dat ik deze wedstrijd ooit kan winnen? Misschien, maar vandaag was het bijzonder lastig voor mij om te kunnen zegevieren.” Bennett viel uiteindelijk ver terug en eindigde uitgeput en alleen in de Vanackerestraat.

Wout van Aert

Van Aert was na 247 kilometer in Wevelgem uiteindelijk de snelste van een kopgroep van zeven. De Belg van Jumbo-Visma versloeg de Italianen Giacomo Nizzolo en Matteo Trentin in de sprint. Het was de eerste overwinning van Van Aert in de Belgische klassieker.

In de kopgroep, waaruit Danny van Poppel net als Bennett vlak voor de finale had moeten lossen, probeerde de Zwitser Stefan Küng in de laatste kilometers te ontsnappen. Geen van de renners wist echter weg te komen.

Van Aert had met Van Hooydonck als enige een ploeggenoot in de kopgroep die voor de controle zorgde. In de sprint maakte de kopman van de Nederlandse ploeg het vervolgens af.