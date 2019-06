Fiorentina nu in handen van Amerikaanse miljardair

Met de overname is volgens persbureau Reuters ongeveer 160 miljoen euro gemoeid. Commisso is rijk geworden met kabelmaatschappij Mediacom Communications. Hij is ook eigenaar van de Amerikaanse voetbalclub New York Cosmos. De geboren Italiaan deed al eens een vergeefse poging AC Milan in zijn macht te krijgen. Bij Fiorentina had hij wel succes.

’La Viola’ was de afgelopen zeventien jaar in handen van Diego en Andrea Della Valle, eigenaren van het luxe modebedrijf Tod’s. Zij schonken destijds het failliete Fiorentina nieuw leven, maar boekten geen grote sportieve successen. De groeiende onvrede onder de aanhang deed de familie besluiten de club in de verkoop te doen.