Pérez ondanks dip niet bezorgd over toekomst bij Red Bull: 'Het team kent mijn potentie'

Sergio Pérez.

Red Bull-coureur Sergio Pérez wees geruchten over zijn toekomst bij het team van de hand, nadat hij zich bij de GP van Groot-Brittannië van achteruit had opgewerkt naar de zesde plaats. „In 13 jaar in de Formule 1 heb ik het allemaal meegemaakt”, zei de teamgenoot van Max Verstappen. „Ik maak me daar niet druk om.”