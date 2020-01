Tennisster Kiki Bertens bereikt derde ronde Australian Open

De 28-jarige Nederlandse, nummer negen van de plaatsingslijst, speelde grillig, maar bleek in twee sets toch te sterk voor de Australische Arina Rodionova: 6-3 7-5. Bertens maakte 27 onnodige fouten, maar zette daar ook 25 'winners' tegenover.

De openingsset ging niet zonder slag of stoot naar Bertens. Ze startte stroef en kwam op een 2-0 achterstand. Twee keer moest Bertens haar servicebeurt inleveren, maar zelf wist ze Rodionova vier keer te breken: 6-3.

De tweede set begon voortvarend voor Bertens. Ze pakte haar eigen game om de Australische, de nummer 163 van de wereld, vervolgens te breken: 2-0. In no time gaf ze die die voorsprong weer uit handen om dan toch weer op 3-2 te komen nadat ze haar eigen servicegame wist te behouden. Daarna was het een gelijk opgaande strijd. De set leek af te stevenen op een tiebreak, tot Rodionova in de twaalfde game met een dubbele fout haar service inleverde en daarmee de zege aan Bertens schonk: 7-5.

Nu tegen Dijas

Bertens gaat het nu in Melbourne opnemen tegen Zarina Dijas uit Kazachstan, die de Russin Anna Blinkova uitschakelde (4-6 6-3 6-4).