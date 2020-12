Ireen Wüst en Sven Kramer melden zich af voor langste afstand in Thialf

Vijfvoudig olympisch kampioene Wüst laat in Thialf de 5000 meter schieten, maar komt nog wel in actie op de 1000 meter. Kramer, viervoudig olympisch kampioen, trok zich terug voor de 10.000 meter.

Zowel Wüst als Kramer wist zich zondag niet te plaatsen voor de EK allround half januari in Heerenveen. Wüst kwam op de 3000 meter niet verder dan de achtste plek (4.03,53). Ze zei na afloop dat ze last had van migraine. Op de 1500 meter wist de 34-jarige Brabantse zich zaterdag met de tweede tijd (1.54,98) nog wel te plaatsen voor de WK afstanden half februari in Thialf en de twee wereldbekers in januari in Heerenveen.

Kramer liet het zondag afweten op de 1500 meter (zeventiende in 1.47,79). Op de 5000 meter had hij een dag eerder met de tweede tijd (6.12,57) nog wel een WK-ticket gepakt. Ook kan de 34-jarige Fries op de 5000 meter nog van start gaan bij de twee wereldbekers in Thialf.

Sven Kramer laat de tien kilometer schieten. Ⓒ ANP/HH

Antoinette de Jong besloot maandag de 5000 meter eveneens over te slaan. De Friezin schreef in Heerenveen de 1500 meter en de 3000 meter op haar naam en was als Nederlands allroundkampioene al verzekerd van deelname aan de EK allround. Bij dat toernooi is ze titelverdedigster.

Kramer kan komende maand zijn Europese allroundtitel niet verdedigen. Hij is tienvoudig Europees allroundkampioen. Wüst veroverde vijf keer de Europese allroundtitel.