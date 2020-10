Lewis Hamilton boekt historische 92e zege ondanks kramp

Max Verstappen overleefde een chaotische eerste ronde op het Autodromo do Algarve, het circuit van Portimão waar de Formule 1 voor het eerst te gast was.

Hij zakte na onder meer een touché met de Mexicaan Sergio Pérez weg naar de vijfde plaats, maar de coureur van Red Bull wist zich te herstellen en reed alsnog naar de derde plaats. Hij kon de Mercedessen in het geheel niet bijhouden. Niet alleen Hamilton finishte ver voor hem, ook de Fin Valtteri Bottas bleef hem ruim voor.

"Ik was bang dat de spier zou knappen"

Hamilton liep nog verder uit in het kampioenschap. Met nog vijf races te gaan kan hem zijn zevende wereldtitel nauwelijks nog ontgaan.

Lewis Hamilton kreeg na het evenaren van het record van Michael Schumacher een oude helm van de Duitser cadeau van diens familie. Ⓒ EPA

„Ik heb alles te danken aan mijn team”, stelde Hamilton na afloop. „Iedereen werkt zo hard en samen blijven we jaarlijks innoveren en zo leggen we de lat steeds hoger. Het is een privilege om met al deze mensen samen te werken. Niemand leunt ondanks alle successen achterover. Iedereen blijft pushen en dat inspireert mij.”

Kramp

Hamilton moest in de laatste ronden diep gaan om de zege en daarmee het record van Schumacher. „Ik kreeg kramp in mijn rechter kuit en moest op het rechte stuk af en toe liften. Ik was bang dat de spier zou knappen, maar ik moest doorzetten, want zonder gas te geven kom je nergens.”

Sprakeloos

Toen hem naar zijn nieuwe status als recordhouder werd gevraagd viel Hamilton een beetje stil. „Ik had dit nooit durven dromen, had ook nooit gedacht dat ik dit zou bereiken, maar kijk waar ik sta, het is gelukt. Het gaat nog wel even duren voor ik het echt ga beseffen. Ik zit nu nog een beetje in de racemodus en ben daardoor eigenlijk een beetje sprakeloos.”

Bekijk ook: Max Verstappen voor negende keer in twaalf races op podium

Bekijk ook de uitslag en de tussenstand in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.