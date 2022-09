Dader aanval op PSG-speelster bekent: ’Ik sloeg haar met ijzeren staaf’

Hamraoui (32) werd afgelopen winter na een feestje uit de auto gesleurd en met een ijzeren staaf bewerkt. Ze zat bij haar medespeelster Diallo in de auto. Diallo werd samen met haar vriend gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid, maar later weer vrijgelaten. De twee ontkenden iets met de aanval op Hamraoui te maken te hebben.

Diallo werd vorige woensdag naar huis gestuurd nadat ze achter gesloten deuren was verhoord. Ze speelt niet langer bij Paris Saint-Germain, omdat haar contract afgelopen zomer niet werd verlengd.

’Ben moe en vertel liever de waarheid’

Hamraoui reageerde destijds uitgebreid op Twitter over de aanval. Ze sprak over een ’avond die ze nooit zou vergeten’. „Die achtervolgt me nog dag en nacht. De duistere avond veranderde mijn leven als voetballer en als vrouw. Een van de mannen trok een ijzeren staaf vanonder zijn trui of vanuit zijn broek en begon op me te slaan. Hij probeerde duidelijk mijn benen te raken, terwijl ik me probeerde te verdedigen met mijn handen.”

Bekijk hieronder de tweet. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Twee vermeende daders zijn bekend, van wie er volgens Le Parisien nu een heeft bekend: Manzi N. (19). „Ik ben moe en ik vertel nu liever de waarheid. Ik was het die de ijzeren staaf droeg en ik was het die Kheira Hamraoui twee keer sloeg. Mijn handlanger deed alsof hij Diallo vasthield”, zo zou hij tijdens het politieverhoor hebben gezegd.

Veel schakels in complot

Manzi N. vertelde tevens dat hij maar een van de vele schakels was in deze aanval. Voor 500 euro zou hij Hamraoui hebben aangevallen - samen met een partner in crime - en twee anderen zouden weer klaar hebben gestaan met een vluchtauto. Dan zou er nog een vijfde persoon bij betrokken zijn. „Hij omschreef zich als een vriend van Aminata Diallo’s neef. Hij wilde dat we Kheira Hamraoui aanvielen en bij Diallo deden alsof”, liet Manzi N. zich ontvallen.

Volgens deze dader moest Hamraoui ’geblesseerd raken bij de aanval’. „,Het was voor een belangrijke wedstrijd, vermoed ik. Aminata wilde spelen, maar ze was niet geselecteerd, vandaar.” Diallo ontkent nog steeds alle betrokkenheid.