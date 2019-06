Gemengde gevoelens bij Verstappen

„Meer zat er niet in. Ik ben uit de problemen gereden en heb de auto naar huis gereden. Of ik er lol aan heb beleefd? Nee, dat niet”, aldus Verstappen, die Lewis Hamilton door de tijdstraf van Sebastian Vettel zag winnen.

De Limburger had het moment tussen die twee kort na de race nog niet teruggezien. Hij leek aan het begin van de Grand Prix, gestart vanaf plek negen, even moeite te hebben om de later uitvallende Lando Norris te passeren. „We kwamen wat tekort op het rechte stuk ten opzichte van die McLaren. Zij reden met een andere vleugelafstelling en aan het begin natuurlijk met een zachtere band. Dat was niet echt een probleem, want ik wist dat ik met die harde band toch veel langer door kon reden”, zei Verstappen, die aan het einde van de race de beide fabrieks-Renaults wel makkelijk voorbij reed na zijn pitstop.

„Natuurlijk is de vijfde plek niet waar we willen staan, maar ik ben blij met de punten. Ik denk dat P5 sowieso het maximaal haalbare was vandaag.”