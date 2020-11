Europese overwintering voor Ajax na eenvoudige zege op Midtjylland

Want de ploeg van trainer Erik ten Hag is door de winst minimaal derde in de groep met ook Atalanta en Liverpool, waardoor Ajax na de winter op z’n minst in de Europa League zal uitkomen.

In het eerste kwartier waren er twee grote kansen te noteren. Eerst was er een grote kans voor Ajax-spits Lassina Traoré, die de bal via een tegenstander voor zijn voeten kreeg, maar vervolgens hoog over schoot.

Acrobatisch

Even later - na een voorzet van David Neres - kon de vrijstaande Zakaria Labyad uithalen, maar doelman Hans bracht op acrobatische wijze redding. Ajax drukte en drukte en Traoré vond in de 28e minuut de bovenkant van de lat. Een minuut later weer een megakans voor Traoré na een mooi passje van Labyad. Maar de Burkinees schoot wild en hoog over.

Ook verdediger Perr Schuurs was dicht bij de 1-0, na een volley uit een corner. Maar zijn inzet eindigde aan de verkeerde kant van de paal. Het bleef wonderbaarlijk genoeg 0-0 bij de theepauze.

Spierblessure Blind?

Het was na rusten dus wachten op een doelpunt en die kwam heel snel. Ryan Gravenberch krulde de bal prachtig onderkant lat: 1-0. Twee minuten later was het ’Noussa’ Mazraoui die de 2-0 maakte. Het passje van Tadic was op maat, het afronden van de Marokkaanse international evenzo.

David Neres viert op zijn eigen wijze zijn treffer met landgenoot Antony Ⓒ ANP/HH

In de 66e minuut werd het nog erger voor de Denen. Neres haalde uit vanaf randje zestien na voorbereidend werk van Traoré, die goed zijn lichaam gebruikte: 3-0 en Ajax op rozen. Wel balen voor Ten Hag: Daley Blind moest gewisseld worden met een op het oog spierblessure.

Oppermachtig

In de 79e minuut mocht Midtjylland zowaar wat terugdoen, toen Mazraoui een (lichte) overtreding beging binnen de zestienmeter: strafschop. André Onana zat er dichtbij, maar Awer Mabil schoot de buitenkans binnen: 3-1.

Dat was bij lange na niet genoeg om het oppermachtige Ajax deze woensdagavond ook maar een moment te bedreigen. Sterker nog, bij het ingaan van de blessuretijd liep Erik Sviatchenko tegen een rode kaart aan, toen hij de doorgebroken Neres tegen het gras legde.