PSG heeft Mbappé speelklaar voor Leipzig

De aanvaller is volledig hersteld van een enkelblessure. Mbappé deed als invaller al een half uur mee in de kwartfinale tegen Atalanta Bergamo.

„Hij heeft na Atalanta geen terugslag gehad”, aldus trainer Thomas Tuchel. „Of hij negentig minuten gaat spelen, weet ik nog niet. We houden alle opties open.” Tuchel noemde het samenspel tussen Mbappé en Neymar maandag de grote kracht van PSG. „Zij maken het verschil. Elk team heeft dat wel, maar bij hen is het wel heel duidelijk.”

De coach van Paris Saint-Germain sprak vol lof over zijn landgenoot Julian Nagelsmann, coach van RB Leipzig. „Het is moeilijk om je op deze wedstrijd voor te bereiden. Julian verandert vaak van tactiek, zelfs tijdens wedstrijden. Tegen Leipzig is het moeilijker om een wedstrijd voor te bereiden dan tegen Atletico Madrid. Het is een uitdaging.”

Ter Stegen onder het mes bij Barça

Bij Barcelona laat doelman Marc-André ter Stegen zich aan zijn rechterknie opereren. Dat gebeurt dinsdag al, meldt zijn club. Ter Stegen, die al langer last heeft van zijn knie, hoopt op tijd fit te zijn voor de start van de Spaanse competitie op 12 september. De Duitser incasseerde vrijdag in de kwartfinale van de Champions League nog acht doelpunten tegen Bayern München.

