De Roland Garros-finale van 2020, een kijkje in de toekomst

Iga Swiatek Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ze zijn nog geen wereldsterren, maar dat zouden ze in de komende jaren wel kunnen worden. Zaterdag staan de 19-jarige Poolse Iga Swiatek en de 21-jarige Amerikaanse Sofia Kenin tegenover elkaar in de vrouwenfinale van Roland Garros. Een alleraardigst affiche, zeker voor liefhebbers uit Polen of Amerika. Toch is het onvermijdelijk dat gedachten afdwalen naar enkele wereldsterren van dit moment die nu thuis op de bank zitten.