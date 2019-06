Feyenoord in voorbereiding naar Oostenrijk

Eerder werd al bekend dat het Engelse Southampton de tegenstander van Feyenoord is bij de traditionele openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen in De Kuip. De laatste oefenwedstrijd voor de start van de nieuwe voetbaljaargang wordt dit jaar gespeeld op zondag 28 juli. Eerder neemt Feyenoord het onder meer op tegen FC Dordrecht (6 juli) en het Griekse Panathinaikos (17 juli). De open dag van de Rotterdamse club is dit jaar op zondag 21 juli.

De eerste openbare training in De Kuip is op zondag 30 juni.