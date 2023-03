Tuchel zet tanden in Bayern: ’Met deze ploeg kun je alles winnen’

De 49-jarige Duitser werd vrijdag aangesteld als opvolger van Julian Nagelsmann, die moest vertrekken omdat Bayern de afgelopen maanden wisselvallig presteerde in de Bundesliga. De club van de Oranje-internationals Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch raakte vorige week door een nederlaag bij Bayer Leverkusen (2-1) de eerste plaats in de Bundesliga kwijt aan Borussia Dortmund, dat nu een punt meer heeft. Volgende week zaterdag staan Bayern en Dortmund in München tegenover elkaar bij het debuut van Tuchel.

Extra dimensie

„Een grotere uitdaging om mee te beginnen is er niet”, zei Tuchel over het duel met de club waarvoor hij tussen 2015 en 2017 werkte. „Dit is de belangrijkste wedstrijd in het Duitse voetbal. En de stand op de ranglijst geeft hier nog eens een extra dimensie aan.”

Bayern München is ook nog actief in het Duitse bekertoernooi en in de Champions League, waarin Manchester City binnenkort de tegenstander is in de kwartfinales. Tuchel won de Champions League in 2021 met Chelsea. Hij werd in september vorig jaar ontslagen door de Engelse club. Tuchel ondertekende nu in München een contract tot de zomer van 2025.

Plicht

De Duitser had naar eigen zeggen verwacht dat hij weer ergens in het buitenland aan de slag zou gaan. „Ik was heel verrast toen Bayern belde.” De directeuren Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic verklaarden dat ze het na de nederlaag tegen Leverkusen noodzakelijk vonden om in te grijpen. „We zijn niet in paniek, maar het is onze plicht en opdracht om voor sportieve successen te zorgen”, zei Kahn. Salihamidzic wees erop dat Bayern afgelopen jaar ook al twee periodes had met wisselvallige prestaties. „En nu hebben we vijf van de laatste tien competitiewedstrijden niet gewonnen. Daar kunnen wij niet tevreden over zijn.”

