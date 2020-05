Nico Rosberg: ’Michael Schumacher was meester in psychologische spelletjes’

Nadat bekend werd dat het team van Brawn GP door het leven zou gaan als fabrieksteam van Mercedes, was een van de eerste dingen die ze deden het contracteren van Rosberg.

Hij keek er enorm naar uit om op termijn de leider te worden van het nieuwe team, maar die vreugde sloeg plotseling om in angst toen teambaas Ross Brawn hem later vertelde dat zijn teamgenoot niemand minder dan Schumacher zou worden.

’Oh my god’

In een gesprek met oud-coureur David Coulthard op de officiële website van de Formule 1 wil Rosberg het volgende hierover kwijt: „Dat was niet het beste moment. Ik was opgewonden over het feit dat ik de leider van het nieuwe Mercedes-team zou worden en van Michael was er nog geen sprake.”

Hij vervolgt: ,,Ineens belde Ross me om te zeggen dat niet Jenson Button of Nick Heidfeld mijn teamgenoot zou worden, maar wel Michael Schumacher. Toen dacht ik: ’Oh my god.’ Ik dacht aan de gekste dingen, zoals dat het hele team zich tegen mij zou keren en dat Michael zich er wel in zou manipuleren.”

Tweede viool

„Ook het feit of ik hem wel zou kunnen bijhouden, want hij is tenslotte de beste aller tijden. Zou ik daar wel een kans tegen maken? Dat waren gekke tijden.”

Rosberg geeft ook aan dat hij in het begin de tweede viool speelde naast Schumacher en dat het team uit de hand van de ’Rekordmeister’ at. Maar gaandeweg begon ook Rosberg zijn mannetje te staan en dat zorgde ervoor dat hij naast het team ook meer aandacht kreeg van Schumacher.

Psychologische strijder

Schumacher is ook een meester in het spelen van psychologische spelletjes, volgens landgenoot Rosberg. Zo heeft Rosberg het over een toiletbezoek voor de kwalificaties van de GP van Monaco.

„Michael is een strijder op psychologisch vlak, hij hoeft daar geen moeite voor te doen. Het ligt in zijn natuur om psychologisch in het hoofd van zijn tegenstander te komen en ik was zijn teamgenoot, zijn belangrijkste tegenstander. En dat ging van ’s morgens tot ’s avonds.”

Toiletincident

Rosberg heeft legio voorbeelden. „Er zijn zoveel voorbeelden, de toiletten in Monaco is er een van. Vijf minuten voor de kwalificatie en slechts één toilet in de garage. Hij weet dat ik aan de deur sta, omdat ik als een gek op de deur sta te bonken en te roepen dat wie er ook op het toilet mag zitten er ’alstublieft’ wil uitkomen. Ik was aan het panikeren want ik moest plassen voor de kwalificatie.”

„Michael zat binnen en bekeek rustig zijn horloge, wetende dat hij nog meer stress zou veroorzaken in mijn hoofd. Met nog een minuut te gaan komt hij rustig buiten en zegt: ’Oei, sorry, ik wist niet dat jij hier stond.’ Toen was ik helemaal in paniek en zo ging het altijd maar door.”