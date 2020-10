Statement Wilco Kelderman na afloop van Giro: ’Daar word ik altijd zo flauw van’

Wilco Kelderman is een tevreden man. Ⓒ ANP/HH

MILAAN - Met uitzicht op de schilderachtige Dom van Milaan zwaaide Wilco Kelderman met de bloemen. Voor het eerst in zijn carrière stond hij op het podium van een grote ronde, als de nummer drie van de Giro, een prestatie die verschillende gevoelens bij hem opriep. „Ik baal nu, omdat we de eindzege op de laatste dag uit handen geven”, zei Kelderman, om vervolgens nog wat dieper te graven. „Nadat ik in 2017 vierde werd in de Giro, vroeg ik me af of dit ooit nog ging gebeuren.”