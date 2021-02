’Ajax is nog lang niet van ons af’

Botman houdt zich vast aan het gegeven dat Lille dit seizoen in uitwedstrijden soms beter presteert dan in eigen huis. Zo zegevierde de koploper van Frankrijk voor de winterstop al met 0-3 bij AC Milan. En bij Slavia Praag werd met 1-4 gewonnen.

„Maar ik denk dat we Ajax nu te veel hebben laten voetballen”, zei Botman over de club die hij afgelopen zomer na 10 jaar verliet. „We spelen graag op de counter. Maar we willen de tegenstander ook onder druk zetten. En dat lukte niet tegen Ajax, vooral niet in de eerste helft. Dit was echt niet onze wedstrijd.”

Toch kwam Lille op voorsprong, Timothy Weah profiteerde in de 73e minuut van een mislukte terugspeelbal van Nicolás Tagliafico, die zich vervolgens revancheerde door een strafschop te versieren. De linksback ging gretig naar de grond, na een licht duwtje van Renato Sanches. De Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak wees gedecideerd naar de stip maar ging op advies van zijn videoscheidsrechter toch nog even richting de zijlijn om het duel op een tv-scherm te kijken. Kruzliak bleef bij zijn standpunt en Tadic benutte de strafschop. Nog geen drie minuten later trof de ingevallen Brian Brobbey ook nog doel: 1-2.

Botman kon niet leven met de beslissing van Kruzliak om voor een strafschop te fluiten. „Ik vind het echt schandalig. Renato staat met de rug naar hem toe. Hij heeft niet de intentie om Tagliafico te raken. Als hij zo de bal op het middenveld wil beschermen, dan zou iedereen dat normaal vinden. Maar goed, Ajax is nog niet van ons af. Wij kunnen echt veel beter.”