Mercedes steekt Lewis Hamilton hart onder de riem en zinspeelt op ’comeback’

„Sommigen breken door tegenspoed, het leidt anderen ertoe records te breken”, zo valt te lezen onder een foto van Hamilton op de Instagram-pagina van de Duitse renstal.

Uit de woorden van Mercedes valt op te maken dat de 36-jarige Engelsman komend seizoen gewoon terugkeert in de Formule 1 en op jacht gaat naar een historische achtste wereldtitel. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Beiden zijn zeven keer kampioen geworden.

De afgelopen weken gingen her en der geluiden op dat Hamilton zó teleurgesteld is over de manier waarop hij naast de titel greep, dat hij het bijltje erbij neer wil gooien.

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone zei niet te kunnen geloven dat Hamilton in 2022 weer te zien is in de koningsklasse. „Zijn teleurstelling is te groot en dat kan ik in zekere zin begrijpen.”

Lewis Hamilton werd in de laatste ronde van de slotrace ingehaald door Max Verstappen, die daardoor met de wereldtitel aan de haal ging. Ⓒ HH/ANP

Mercedes-teambaas Toto Woff stelde op zijn beurt: „Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de grootste coureur aller tijden. Vanuit zijn hart zal hij zeggen dat hij door moet gaan, want hij is op de top van zijn kunnen. Maar hij zal ook de pijn moeten overwinnen die hem is toegebracht. Hij is een man met duidelijke waarden.”