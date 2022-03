Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïense atleten hebben grootste strijd al geleverd: ’Bommen en raketten ontweken’

Door Hans Jacobs Kopieer naar clipboard

De atleten van Oekraïne tijdens de openingsceremonie. Ⓒ ANP/HH

Ze beginnen pas vanaf aankomende nacht, maar hun grootste sportieve strijd hebben de atleten van Oekraïne al gestreden: het is ze gelukt om voor de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking aan te komen. De ploeg moest bommen en raketten ontwijken, slapen in een bus en was meer dan vier dagen nachten onderweg. „Het makkelijkste was om af te zeggen. Maar dat wilden we net niet.”