Jonas Svensson Ⓒ BSR

HAAG - DEN AZ heeft vanavond in Den Haag tegen Partizan één punt nodig om de knock-outfase van de Europa League te bereiken. Jonas Svensson kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerdere ontmoeting met de Serviërs, die in Belgrado in 2-2 eindigde.