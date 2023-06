Youri Baas op weg naar NEC

Baas speelde in het afgelopen seizoen onder John Heitinga zes competitiewedstrijden in Ajax 1 en mocht onder diens voorganger Alfred Schreuder zelfs drie duels (en 39 minuten) van de Champions League proeven. Voor de ontwikkeling van de linksback, die in Amsterdam tot de zomer van 2026 vastligt, wordt het beter geacht een heel seizoen in de Eredivisie te spelen. NEC wil hem die kans geven.

Bekijk ook: KNVB versoepelt regels rond staken wedstrijden iets

Vos blijft trainer van Jong Ajax

Dave Vos blijft trainer van Jong Ajax. De Amsterdamse club verlengde het contract van de Amstelvener dinsdag met twee jaar, tot de zomer van 2025. Jeugdtrainer Yuri Rose wordt zijn assistent.

De 40-jarige Vos volgde in februari de naar het eerste elftal overgehevelde John Heitinga op. Jong Ajax eindigde in de eerste divisie als dertiende.

„Dave heeft het afgelopen half jaar laten zien dat hij de geschikte trainer is voor Jong Ajax”, zegt Klaas-Jan Huntelaar, technisch manager van Ajax. „Hij is gedurende de tweede helft van het seizoen ingestapt, heeft samen met de overige stafleden het team op een herkenbare wijze laten voetballen en de spelers verder ontwikkeld. Kortom, we zijn tevreden over de wijze waarop hij het heeft ingevuld en zijn blij dat we het proces verder met hem voort kunnen zetten.”