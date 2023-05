’Jarige Mark Cavendish houdt het voor gezien in wielerpeloton’

Cavendish, die dit seizoen rijdt voor Astana, is de meest succesvolle actieve renner met liefst 161 overwinningen.

Hij heeft een imposante carrière achter de rug. Hij won onder meer 34 etappes in de Tour de France. Ook heeft hij liefst 6 ritzeges behaald in de Giro d’Italia en drie in de Vuelta. In 2011 greep hij de wereldtitel op de weg en in 2009 was hij de beste in Milaan-San Remo.