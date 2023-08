Maurice Steijn zet Jay Gorter ook tegen Excelsior onder Ajax-lat

De 23-jarige Gorter kwam afgelopen zaterdag ook in het veld nadat Gerónimo Rulli was uitgevallen. Ajax meldde afgelopen maandag dat de Argentijn voor de winterstop niet meer in actie komt. De club wilde Gorter dit seizoen eigenlijk verhuren. Maar dat gaat nu niet door. Want ook doelman Remko Pasveer is voorlopig nog geblesseerd.

„Met Diant Ramaj en Gorter hebben we twee talentvolle keepers”, stelt trainer Maurice Steijn op de website van Ajax. „Ik heb nu gekozen voor Gorter omdat hij al langer bij de groep zit en onze stijl van spelen beter beheerst. Hij kent de jongens in de achterhoede goed en spreekt de taal. Het zijn kleine dingen die in zijn voordeel vallen, want ze zitten dicht bij elkaar.”

Mohammed Kudus is ook nog steeds speler van Ajax. De Ghanees leek vorige week op weg naar Brighton & Hove Albion maar kwam niet tot een akkoord met de Engelse club. West Ham United ziet Kudus als een mogelijke opvolger van Lucas Paquetá, die de aandacht van Manchester City heeft getrokken. Maar volgens veel Engelse media ziet City voorlopig af van Paquetá.

Nog geen Akpom

Ajax was vorige week in het eerste competitieduel te sterk voor Heracles Almelo (4-1). Excelsior won van NEC in Nijmegen: 4-3. „Zij zijn het seizoen goed begonnen”, concludeerde Steijn die nog geen beroep kan doen op Chuba Akpom. De spits, overgekomen van Middlesbrough, heeft nog geen werkvergunning.

Mogelijk is Akpom donderdag wel speelgerechtigd voor het uitduel met Ludogorets in de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. „Van wat ik heb gezien is Ludogorets een goede ploeg met veel snelheid en individuele kwaliteit voorin”, zei Steijn. „Ze maken mooie en goede doelpunten. Het is een pittige tegenstander, maar we gaan het donderdag zien.”