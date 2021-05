Spaanse media meedogenloos voor ’lachende’ Eden Hazard: ’Een triest spook’

Eden Hazard is de boeman in de Spaanse media. Ⓒ EPA

LONDEN - Voor Eden Hazard (30) had het woensdagavond een glorieuze terugkeer op Stamford Bridge moeten worden. De ex-speler van Chelsea keerde met zijn huidige club Real Madrid terug in Londen, maar werd terecht uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Tot overmaat van ramp voor de Madrilenen, liet de Belg zich van een slechte kant zien, door vrij snel na het laatste fluitsignaal breeduit lachend met zijn oud-ploeggenoten in beeld te komen. En dat wordt - naast zijn totaal onopvallende spel - niet echt gepruimd in de Spaanse én Engelse pers.