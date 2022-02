’Gretha Smit was mijn grote heldin’ Irene Schouten na overnemen van 20 jaar oud record Claudia Pechstein niet gevoelig voor Duits sentiment

Door Willem Held

Irene Schouten toont trots haar gouden medaille. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Het is al bijzonder dat Irene Schouten een twintig jaar oud olympisch record uit de boeken reed bij haar gouden olympische rit over 3000 meter. Maar het is ongelofelijk dat degene die in 2002 dat oude record liet noteren nog steeds van de partij is in Peking. Haar naam is Claudia Pechstein, ze is 49 jaar oud en doet voor de achtste keer mee aan de Winterspelen.