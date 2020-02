Maria Sharapova: Breekbare ijskoningin en zakenvrouw

Maria Sharapova stopt met tennissen. Ⓒ EPA

Haar afscheid kwam niet onverwacht. Maria Sharapova werd al jarenlang geplaagd door blessureleed, won de laatste tijd nauwelijks meer wat en was afgezakt naar plek 373 op de wereldranglijst. Lang wilde deze erkende vechtjas niet van opgeven weten, maar na haar recente nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open leek ze zelf ook niet meer in een comeback te geloven. Medelijden is echter niet op zijn plek. Sharapova is schatrijk en mag trots zijn op haar vijf grandslamtitels.