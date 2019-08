Van Dijk en Wijnaldum pakken ook Europese Supercup

Na de reguliere 90 minuten stond het 1-1, na goals van Giroud en Mané. In de verlenging scoorde Mané nogmaals, maar vijf minuten later maakte Jorginho vanaf de stip de 2-2.

Verder werd er niet meer gescoord in de verlenging, waardoor er vanaf elf meter beslist moest worden naar wie de Europese Supercup zou gaan. Daarin bleek Liverpool het sterkst, want iedereen maakte de elfmetertrap, behalve Chelsea-spits Abraham.

Liverpool won de Europese Supercup eerder in 1977, 2001 en 2005. Bij de ploeg van Klopp speelde Virgil van Dijk de hele wedstrijd. Ploeggenoot Georginio Wijnaldum viel in de 64e minuut in.

De arbitrage was voor de eerste keer ooit bij een Europese topwedstrijd in handen van drie vrouwen, met Stephanie Frappart als scheidsrechter. De Française bleef goed overeind in de boeiende wedstrijd, al had ze in de vijfde minuut Liverpool wel een strafschop moeten geven voor een handsbal. Twee treffers van Chelsea werden daarentegen terecht afgekeurd wegens buitenspel. De strafschop waaruit Chelsea in de verlenging op 2-2 kwam, leek zwaar bestraft.

Na een kwartier kreeg Mo Salah de eerste grote kans namens Liverpool. Doelman Kepa Arrizabalaga redde fraai. Met kopballen waren ook Van Dijk en Sadio Mané dicht bij een treffer voor de ’Reds’. In de 36e minuut opende Giroud koelbloedig de score (0-1).

Met Roberto Firmino voor Alex Oxlade-Chamberlain ging Liverpool op jacht naar de gelijkmaker. De wissel van Klopp leverde snel succes op. Firmino bediende Mané, die de bal over de doellijn frommelde (1-1).

Met Wijnaldum voor James Milner kreeg Liverpool nog wat meer aanvalskracht. Met reddingen op doelpogingen van Salah en ook Van Dijk stelde Kepa voor Chelsea een verlenging veilig. Daarin bracht Mané zijn ploeg op voorsprong, maar uit een versierde strafschop sloeg Jorginho snel terug (2-2). Daarna waren de beste kansen voor Chelsea, dat echter doelman Adrían niet voor de derde keer kon passeren. De Spaanse goalie was daarna de gevierde man met zijn redding op de strafschop van Abraham.

Van Dijk en Wijnaldum wonnen eerder dit jaar de Champions League met The Reds.