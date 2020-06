Moordend schema voor Luuk de Jong en zijn Sevilla: ’Het wordt wel even pittig’

Luuk de Jong loopt juichend weg na een treffer tegen Atletico Madrid vlak voor de uitbraak van het coronavirus. De spits neemt het donderdagavond bij de herstart van La Liga met Sevilla op tegen stadgenoot Real Betis. Ⓒ EFE

AMSTERDAM - Aan extreme temperaturen is Luuk de Jong wel gewend. Ooit speelde hij onder helse omstandigheden met FC Twente in Moskou, nu kan het tijdens wedstrijden met zijn club Sevilla zomaar vijftig graden warmer zijn dan toen. Donderdagavond staat de international aan de aftrap bij de herstart van La Liga, als de derby tegen Real Betis het startsein is voor een survival of the fittest van vijf weken.