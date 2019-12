WADA beslist over dopingschorsing Rusland

Een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft aanbevolen Rusland de komende vier jaar uit te sluiten van deelname aan Olympische Spelen en grote internationale toernooien. Het land mag in die periode geen grote sportevenementen houden.

De onderzoekscommissie acht overtuigend bewezen dat Rusland heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters, die het na een moeizaam proces heeft verkregen uit het dopinglaboratorium in Moskou. Alles met de bedoeling om het gebruik van doping door Russische sporters te verdoezelen.

Een uitsluiting van vier jaar zou betekenen dat Rusland niet kan deelnemen aan de Zomerspelen van volgend jaar in Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking en evenmin aan het WK voetbal van 2022 in Qatar.

Als WADA maandag de aanbevelingen overneemt en Rusland, dan heeft het antidopingbureau Rusada drie weken de tijd om in beroep te gaan. De zaak wordt dan doorgeschoven naar het internationale hof van sportarbitrage CAS.