Boycot neemt serieuze vormen aan: Noorwegen niet naar WK 2022 in Qatar?

Maar liefst 202 leden steunden de boycot. Slechts 46 leden van Rosenborg willen dat de Noren wel gaan proberen het WK te bereiken.

Noorwegen, dat met Erling Braut Haaland en Martin Ødegaard over een gouden lichting lijkt te beschikken, is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in het kwalificatietoernooi, dat eind deze maand van start gaat.

Noorwegen speelt op 24 maart tegen Gibraltar. Daarna staan duels met Turkije (27 maart) en Montenegro (30 maart) op het programma.

De uitslag van de stemming is een nederlaag voor het bestuur van de Noorse recordkampioen, die weinig ziet in een boycot van het WK. Eerder riepen de Noorse clubs Strømsgodset, Viking, Brann en Tromsø hun nationale voetbalbond en regering op om af te zien van deelname. Ze vinden dat Noorwegen een duidelijk standpunt moet innemen, nadat The Guardian heeft onthuld dat er 6500 buitenlandse arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van stadions voor het WK.

De Noorse voetbalbond heeft voor 14 maart een vergadering gepland. Een mogelijke boycot van het WK staat nog niet op de agenda. Ook de Noorse regering kan besluiten het nationale team niet aan het kwalificatietoernooi voor het WK te laten deelnemen.

Qatar heeft in een reactie op de berichtgeving van The Guardian laten weten dat de omstandigheden voor buitenlandse werknemers de laatste jaren sterk verbeterd zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties zien echter onvoldoende verbetering.