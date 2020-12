Regenboogkleuren komend weekeinde centraal in betaalde voetbal

Verder hebben de aanvoerders van de teams een band om met de tekst #OneLove, dragen de trainers, scheidsrechters en grensrechters een regenboogspeldje en zijn de plopkappen van FOX Sports dit weekeinde ook omgetoverd in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars.

De actie is een initiatief van de Alliantie Gelijkspelen, die wordt gevormd door de John Blankenstein Foundation, voetbalbond KNVB, sportkoepel NOC*NSF, hockeybond KNHB en de Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC). De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Vrouwen Eredivisie, de Vereniging van Contractspelers (VVCS), Coaches Betaald Voetbal (CBV) en FOX Sports werken er aan mee.

Het betaalde voetbal wil op deze manier aandacht vragen voor inclusiviteit en (seksuele) diversiteit. „Wij maken ons sterk voor de boodschap dat iedereen welkom is, zichzelf moet kunnen zijn en dat niemand uitgesloten mag worden”, aldus de organisaties en clubs.

#OneLove is de onlangs door de KNVB gelanceerde campagne voor verbinding en is onderdeel van het gezamenlijke aanvalsplan tegen discriminatie, ’Ons voetbal is van iedereen’. De spelers van Telstar spelen hun thuiswedstrijd tegen Almere City FC vrijdag in een speciaal ontworpen regenboogtenue.

De laatste paar jaar was er een vergelijkbare actie, maar die was toen in oktober, gekoppeld aan internationale Coming-Outdag. Vanwege alle perikelen rondom het coronavirus is nu gekozen voor een latere datum in december, dit keer gekoppeld aan Paarse Vrijdag (de tweede vrijdag in december). Op honderden scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dragen docenten en leerlingen vrijdag paarse kleding. Paarse Vrijdag is een actiedag voor de gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse scholieren.

Dit jaar worden op Paarse Vrijdag diverse online gastlessen over het thema ’Jezelf kunnen zijn’ gegeven. Naar schatting doen meer dan 1000 basisscholen mee. Gastdocenten uit de voetbalwereld zijn onder anderen oud-bondscoach Louis van Gaal, scheidsrechter Jeroen Manschot, journaliste Barbara Barend, Telstar-voorzitter Pieter de Waard en profvoetballers Ralf Seuntjens en Kees Luijckx.

Diverse Nederlandse sportbonden geven via hun website en via sociale media aandacht aan de centrale boodschap van Paarse Vrijdag.