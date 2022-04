Zorgen bij Roglic na bijrol in Baskenland: ’Het is gewoon pijnlijk op dit moment’

Roglic reed lange tijd in de gele leiderstrui na ritwinst in de proloog, maar in de vijfde rit verspeelde hij de koppositie aan de Belg Remco Evenepoel. Het feit dat ploegmakker Jonas Vingegaard meeging met Evenepoel was een mogelijk verklaring voor zijn afwezigheid in het elitegroepje, maar Roglic zelf sprak nadien van een mindere dag.

„Ik ben moe”, zuchtte de Sloveen. „Vandaag was zo zwaar dat ik nauwelijks de finish kon halen.” Maar er is blijkbaar meer aan de hand bij Roglic, die mikt op eindwinst in de Tour, dan twee mindere dagen in het Baskenland. De kopman van Jumbo-Visma is aan het sukkelen met zijn knie.

Eigen problemen

„Het was een zware wedstrijd en ik kende daarnaast ook mijn eigen problemen”, aldus Roglic bij Cycling Weekly. „Op het einde van de rit was het duidelijk dat ik niet goed genoeg was om mee te kunnen met de besten. Ik had hiervoor al wat last van de spier achter mijn knie en deze week is het er niet beter op geworden. Ik kon niet bepaald rusten. Het is gewoon pijnlijk op dit moment en dan voel je elke bocht.”

Bekijk ook: Daniel Felipe Martínez wint Ronde van Baskenland na secondenspel in slotrit

„Ik moet zien te herstellen en opnieuw goed voelen op de fiets. Daarna zien we wel. Eerst even kijken wat er precies aan de hand is en alles laten behandelen. Ik wil geen verdere problemen”, klinkt het.

Luik op de rol?

Dat doet vermoeden dat Roglic op dit moment twijfelachtig is voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, twee voorjaarsklassiekers die op zijn programma staan.

„Met een behandeling en wat rust zou het in orde moeten komen”, aldus een woordvoerder van Jumbo-Visma bij Velonews. „Zijn deelname aan het Baskenland was hierdoor ook al twijfelachtig, maar de blessure is onder controle voor zover ik weet.”