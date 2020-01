Klopp vertrouwt kinderen toe aan Van Dijk & co

„Natuurlijk had ik graag gehad dat we beter hadden gespeeld, maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Als het makkelijk was geweest om zoveel wedstrijden te winnen, dan hadden andere teams het ook wel gedaan”, aldus de Duitse oefenmeester, die Mohamed Salah en Alex Oxlade-Chamberlain zag scoren tegen The Hammers.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum deden de gehele wedstrijd mee aan de kant van de Engelse koploper.

Dankzij de zege op West Ham United heeft Liverpool dit seizoen nu alle andere Premier League-clubs een keer verslagen. De laatste keer dat de club een dergelijke prestatie neerzette was maar liefst 125 jaar geleden, in het seizoen 1895/1896. The Reds waren toen nog actief op het tweede niveau.

Alex Oxlade-Chamberlain viert zijn treffer. Ⓒ Action Images via Reuters

Het feit dat Liverpool tegen West Ham United niet het beste spel op de mat neerlegde, had volgens Klopp te maken met de zwakte van de tegenstander. „Een belangrijk element binnen ons spel is de counter na de counter. Dan is het echter wel belangrijk dat het andere team countert en dat gebeurde niet. Het werd daardoor lastig om in ons ritme te komen, dat ritme vast te houden en geconcentreerd te blijven.”

Het had niets met motivatie te maken, zo benadrukte Klopp. „Nee, ik zou mijn kinderen aan mijn spelers toevertrouwen, ik vertrouw ze wat dat betreft honderd procent. Soms maken ze domme fouten, maar dat heeft echt niets te maken met hun motivatie. Zoiets gebeurt als we als team continu in control zijn en dan is het soms moeilijk om geconcentreerd te blijven.”