Willem Janssen klaar voor rentree na negen maanden: ’Ik reken er wel op’

Willem Janssen is klaar voor zijn rentree bij FC Utrecht. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Op 21 januari van dit jaar scheurde Willem Janssen zijn kruisband in een uitwedstrijd in de KNVB-beker tegen FC Eindhoven. In de bekerwedstrijd tegen FC Dordrecht hoopt de routinier van FC Utrecht dinsdagavond na tien maanden zijn rentree te maken. „Ik reken er eerlijk gezegd wel een beetje op. Je moet ergens weer een keer minuten gaan maken. Dat is niet zo gemakkelijk, zeker nu er geen oefenduels zijn toegestaan. Mijn knie voelt heel goed en op de trainingen zit ik er weer goed in”, aldus de 34-jarige verdediger.