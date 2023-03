Sport Kort: Uno prolongeert wereldtitel kunstrijden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Veijer kwalificeert zich als veertiende bij debuut in Moto3

15.13 uur: Motorcoureur Collin Veijer heeft zich als veertiende gekwalificeerd voor zijn debuutrace in de Moto3. De 18-jarige Staphorster bereikte het tweede deel van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Portugal en daarin klokte hij op zijn Husqvarna-motor de veertiende tijd. Zijn Japanse teamgenoot Ayumu Sasaki pakte pole position in 1.46,798, Veijer gaf iets meer dan een seconde toe.

„Dit was heel goed teamwerk”, zei Sasaki. „Collin hielp mij in het begin van de kwalificatie en daarna kon ik hem nog een beetje helpen. Hopelijk kunnen we het hele jaar zo samenwerken.” De 22-jarige Japanner heeft al ruim honderd Grand Prixs in de Moto3 gereden. Zondag start het seizoen met de GP van Portugal.

Veijer wil in zijn eerste jaar in de lichtste WK-klasse punten pakken en de beste ’rookie’ (nieuwkomer) worden. „Volgend jaar wil ik voorin meedoen”, zei de tiener eerder deze week. „De grote droom is natuurlijk ooit in de MotoGP te racen, maar daar kijk ik nu nog niet te veel naar. Ik wil eerst goed presteren in de Moto3.” De Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh komen uit in de Moto2.

Uno prolongeert wereldtitel kunstrijden in eigen land

15.00 uur: De Japanner Shoma Uno heeft in eigen land zijn wereldtitel geprolongeerd. De 25-jarige Uno pakte in Saitama het goud met een totaalscore van 301,14 punten. De Japanner ging al aan kop na de korte kür en stelde zaterdag titelprolongatie veilig in de vrije kür.

Cha Jun-hwan eindigde als tweede met 296,03 en werd zo de eerste Koreaanse kunstrijder met een WK-medaille. Het brons ging naar de Amerikaan Ilia Malinin: 288,44. De 18-jarige Malinin slaagde er weliswaar in een viervoudige axel te laten zien, maar net als bij andere sprongen was zijn landing niet zo netjes en dat kostte hem punten.

Vrijdag ging het goud bij de vrouwen ook al naar Japan. De 22-jarige Kaori Sakamoto prolongeerde haar wereldtitel met een score van 224,61. De 18-jarige Lindsay van Zundert eindigde na een tegenvallende vrije kür op de 22e plaats. Zowel Uno als Sakamoto moest vorig jaar op de Olympische Spelen van Peking genoegen nemen met brons in de individuele wedstrijd.

Vormer hervat na sleutelbeenbreuk training bij Zulte Waregem

12.59 uur: Ruud Vormer heeft na een sleutelbeenbreuk de training hervat bij de Belgische voetbalclub Zulte Waregem. De 34-jarige Nederlandse middenvelder raakte zes weken geblesseerd in het competitieduel met KV Oostende en moest een operatie ondergaan.

Trainer Mbaye Leye, inmiddels ontslagen bij Zulte Waregem, vreesde toen dat Vormer dit seizoen niet meer in actie kon komen. De middenvelder, die kort na de jaarwisseling Club Brugge verruilde voor Zulte Waregem en meteen een vaste waarde werd, lijkt in de beslissende fase van de competitie echter toch nog te kunnen spelen. Met nog vier wedstrijden te gaan, staat Zulte Waregem in de degradatiezone op de zeventiende plaats. De achterstand op de ’veilige’ vijftiende plek is 3 punten.

Zulte Waregem hervat vrijdag na de interlandperiode de competitie met een thuiswedstrijd tegen Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel en de Nederlandse voetballers Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk.

Márquez troeft Bagnaia af in strijd om pole MotoGP in Portugal

12.49 uur: De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Portugal, de openingsrace van het MotoGP-seizoen. De Honda-coureur troefde aan het einde van de kwalificatie wereldkampioen Francesco Bagnaia af. Márquez profiteerde van een slipstream en dook met 1.37,226 net onder de tijd van de Italiaan van Ducati. De Spanjaard Jorge Martin (derde) staat ook op de eerste startrij.

Bagnaia veroverde vorig jaar na een indrukwekkende inhaalrace in het tweede deel van het seizoen zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse. De Italiaan onttroonde de Fransman Fabio Quartararo, die nu als tweede eindigde in het WK. Quartararo kwam zaterdag in de kwalificatie voor de GP van Portugal niet verder dan de elfde plaats.

Marquéz, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, werd de afgelopen jaren geplaagd door blessureleed. De 30-jarige Spanjaard hoopt dit jaar wel weer een rol van betekenis te kunnen spelen in de titelstrijd. Dat onderstreepte hij in de kwalificatie op het circuit van Portimão.

De organisatie van de MotoGP heeft voor dit seizoen ook sprintraces geïntroduceerd. Bij iedere grand prix wordt op zaterdag eerst een korte race verreden. In Portugal begint die om 16.00 uur Nederlandse tijd. Marquéz staat dan op pole, net als in de hoofdrace op zondag.

Sanne van Dijke Ⓒ ANP/HH

Judoka Van Dijke bij rentree naar finale Grand Slam in Georgië

11.56 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft de finale bereikt van de klasse tot 70 kilogram op de Grand Slam in Tbilisi. De 27-jarige Van Dijke, die begin dit jaar een operatie aan een elleboog onderging en in de Georgische hoofdstad haar rentree maakt, besliste haar eerste drie partijen steeds voortijdig. Ze gaat nu met de Griekse Elisavet Teltsidou strijden om het goud.

Van Dijke bezorgde de Nederlandse judoploeg op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 de enige medaille (brons). Nadat ze vorig jaar ook als derde was geëindigd op de WK in Oezbekistan, won Van Dijke in november de Grand Slam in Azerbeidzjan.

In januari liet de judoka zich opereren aan haar rechterelleboog. Van Dijke had last van kleine stukjes bot die daarin rondzweefden. De tweevoudig Europees kampioene werkt nu toe naar de WK in mei in Doha.

Basketballers Memphis Grizzlies zeker van play-offs NBA

08.57 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De Grizzlies versloegen voor eigen publiek Houston Rockets met 151-114 en weten nu zeker dat de competitie nog een vervolg krijgt voor ze. Memphis Grizzlies is de vijfde club die zich heeft geplaatst voor de play-offs.

Eerder deed Denver Nuggets dat al in het westen. In het oosten zijn Milwaukee Bucks, Boston Celtics en Philadelphia 76ers zeker van deelname aan de play-offs om het kampioenschap. Die gaan half april van start.

Luke Kennard maakte 30 punten voor de Grizzlies door tien driepunters te maken. Hij miste slechts één keer van buiten de driepuntslijn.

Golden State Warriors kwam weer een stap dichter bij deelname aan de play-offs door met 120-112 te winnen van Philadelphia 76ers. Stephen Curry gooide 29 punten bij elkaar voor de regerend NBA-kampioen. Joel Embiid kwam tot maar liefst 46 punten namens de ’Sixers’, maar hij kon de derde zege op rij van de Warriors niet voorkomen.

Drie Nederlandse beachvolleybalteams naar kwartfinales in Mexico

08.55 uur: De drie Nederlandse beachvolleybalteams die meedoen aan het Elite 16-toernooi in de Mexicaanse stad Tepic hebben allemaal de kwartfinales bereikt. De duo’s Katja Stam/Raïsa Schoon en Stefan Boermans/Yorick de Groot deden dat als groepswinnaar rechtstreeks. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verloren twee van hun drie groepsduels, maar schaarden zich via de tussenronde alsnog bij de laatste acht koppels.

Brouwer en Meeuwsen moesten het in hun laatste poulewedstrijd afleggen tegen Trevor Crabb en Theodore Brunner: 21-16 18-21 15-17. Desondanks bleven ze de Amerikanen net voor in de eindstand en gingen ze als nummer 3 van de poule de knock-outfase in. Daarin overtuigden Brouwer en Meeuwsen wel tegen het Italiaanse duo Daniele Lupo/Enrico Rossi: 21-14 21-19.

Boermans en De Groot presteren opvallend sterk in Tepic. Ze bereikten via de kwalificatie het hoofdtoernooi met zestien teams en wonnen in de groep al hun partijen in twee sets. In een rechtstreeks duel om de eerste plaats versloegen ze het Poolse koppel Bartosz Losiak/Michal Bryl: 21-16 23-21.

In het vrouwentoernooi wonnen Stam en Schoon ook al hun groepswedstrijden in twee sets. Het Nederlandse duo zegevierde vorige maand op het eerste Elite 16-toernooi van het jaar in Doha. Dat toernooi was ook de start van de kwalificatiereeks voor de Spelen van volgend jaar in Parijs.

FC Groningen-spits Pepi scoort twee keer voor Verenigde Staten

08.23 uur: Spits Ricardo Pepi van FC Groningen heeft twee doelpunten gemaakt voor de Verenigde Staten in de Nations League-wedstrijd tegen Grenada. De Amerikaanse voetballers zegevierden in St. George’s met 7-1. Pepi opende al in de 5e minuut de score en maakte kort na rust ook de zesde treffer van ’Team USA’.

Weston McKennie was eveneens twee keer trefzeker voor de ploeg van interim-bondscoach Anthony Hudson. Aanvoerder Christian Pulisic speelde met een doelpunt en twee assists ook een belangrijke rol. De Amerikanen hebben maandag in Orlando aan een gelijkspel tegen El Salvador genoeg om zich te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League van de Concacaf, de federatie voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

De 20-jarige Pepi is de clubtopscorer van FC Groningen in de Eredivisie met negen doelpunten. Groningen staat op de zeventiende plaats en strijdt tegen degradatie.