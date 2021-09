Winnende goal FC Utrecht onterecht afgekeurd

Voorafgaand aan de goal van Van der Hoorn werd de bal onopzettelijk met de arm beroerd door ploeggenoot Adrian Dalmau. Afgelopen seizoen zou de goal daar nog voor afgekeurd moeten worden, maar de regels voor hands zijn voor dit seizoen aangepast. Aanvallend hands is alleen nog in alle gevallen strafbaar als het door de doelpuntenmaker zelf wordt gemaakt, opzettelijk of onopzettelijk. Hands door een ploeggenoot van de doelpuntenmaker in de aanloop naar de goal is alleen nog strafbaar als dat opzettelijk hands is.

„Vorig seizoen werden alle handsballen afgefloten”, aldus Wiedemeijer. „De regels zijn nu veranderd. Als een speler de bal onopzettelijk met de hand naar een ploeggenoot speelt, dan mag je doorspelen. Ook als daar direct een scoringskans uit ontstaat. Bij Utrecht-RKC hadden we dus geen ingreep willen zien. Wij vinden dit geen strafbaar hands. Ik heb nog niet met deze VAR gesproken en begrijp het zelf ook niet. Dit is geen bewuste handsbal. De VAR ziet er toch iets strafbaars in. Dit zal besproken moeten en gaan worden. Dit moet beter.”

Scheidsrechter Richard Martens wilde de goal van Van der Hoorn, die in de zevende minuut van de blessuretijd viel, in eerste instantie toekennen, maar werd op het verkeerde spoor gezet door VAR Robin Gansner, een scheidsrechter die nog nooit in de Eredivisie heeft gefloten. Nadat Martens naar de kant was geroepen en de beelden had gezien, besloot hij alsnog een streep te halen door het doelpunt. „Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit een strafbare handsbal was. Als je goed kijkt, dan zie je vanuit een bepaald camerastandpunt dat hij een beweging met zijn arm maakt en daarmee de bal doortikt. Daarom vinden wij het wel opzettelijk en strafbaar hands”, lichtte Martens na afloop zijn beslissing toe.