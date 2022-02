Rusland klopt Oekraïne in beladen duel op EK futsal

Voetbal

Video - Kroaat maakt weergaloos doelpunt op EK zaalvoetbal in Nederland

Het is dat er vanwege corona geen toeschouwers welkom waren anders was vrijdag het dak eraf gegaan in de Ziggo Dome. De Kroaat Matej Horvat was in het groepsduel tegen Polen verantwoordelijk voor een weergaloos doelpunt, waarvoor het publiek normaal gesproken op de banken was gaan staan.