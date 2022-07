Martins Indi: ‘Ooit van Tuzla City gehoord? Toen we ze lootten wel, ja’

,,Of ik ooit van Tuzla City heb gehoord? Toen we ze lootten wel, ja. Daarvoor nog niet’’, aldus Martins Indi met een stalen gezicht. ,,Hun competitie staat best ver van ons vandaan, maar we nemen ze wel heel serieus.’’

De centrale verdediger, die de aanvoerdersband overigens overneemt van de naar Ajax vertrokken Owen Wijndal, heeft aan zijn oude club Feyenoord gezien hoe mooi het derde Europese toernooi kan zijn. De Rotterdammers kenden vorig seizoen hetzelfde startpunt en behaalden de finale. ,,Mooi natuurlijk voor Feyenoord en voor het Nederlandse voetbal;;, aldus Martins Indi. ,,Wij willen in eider geval de competitie ook behalen en daarom is morgen een belangrijke wedstrijd voor ons.’’

Grote onbekende

Maar Tuzla City… Het is verleidelijk om te denken dat een paar procentjes minder ook wel voldoende zal zijn, maar Martins Indi wil die gedachte weghouden bij AZ. ,,Hoe ik me motiveer? Door altijd van mij eigen principes uit te gaan, eigen kwaliteiten en eigen geloof. Over het algemeen haalt een groter team vaker het uiterste bij je naar boven, maar als je mindset heel goed en scherp is, zoals het hoort, kun je dat ongeacht tegen wie je speelt bij jezelf naar boven halen.’’

Wat weet Martins Indi nu van de komende ‘grote onbekende’? ,,Ik denk dat het in hun karakter zit dat ze een heel grote wil hebben en agressief zijn’’, aldus de verdediger. ,,Ze hebben heel veel lengte in de ploeg en daar moeten we ons tegen wapenen en vooral uitgaan van onze eigen kwaliteiten.’’

Borst natmaken

,,We kunnen onze borst natmaken kan ik je vertellen’’, zegt trainer Pascal Jansen over de nummer twee van Bosnië. ,,Het zijn overlevers, echte vechters. De gemiddelde lengte van hun spelers ligt tussen de 1 meter 85 tot 1.90. Die regio staat ook bekend om een behoorlijke vechtersmentaliteit. Dat hebben we gezien in de beelden die we onder ogen hebben gekregen, maar ook in de partij tegen de ploeg uit San Marino.’’

Jansen belichtte zijn keuze voor Martins Indi als aanvoerder. ,,Hij was vorig jaar achter Owen al de tweede man’’, aldus de coach. ,,Bruno is een teamspeler bij uitstek, heeft een goed karakter en is een goed verlengstuk voor mij en de rest van de staf.’’

Waar spits Vangelis Pavlidis weer fit terugkeert in de selectie van AZ, daar zal Jesper Karlsson nog ontbreken. Jansen is zelfs niet zeker of de Zweedse ster van afgelopen jaargang de seizoenstart haalt. ,,Jesper heeft nog wel even wat tijd nodig’’, legt hij uit. ,,Hij heeft sportletsel, daar wordt dag en nacht aan gewerkt door hemzelf en de mensen om heen, het medische team. We zullen nog even geduld moeten hebben. Of hij de start van het seizoen haalt, daar durf ik echt geen uitspraken over te doen.’’