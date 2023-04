Forse nederlaag voor AZ-tegenstander Anderlecht, Van Bommel wint met Antwerp

In de laatste tien minuten van de eerste helft gebeurde veel. Mbwana Samatta zette de thuisclub in minuut 36 op voorsprong. Islam Slimani maakte gelijk, maar in extra tijd kwam Genk door Aziz Ouattara Mohammed opnieuw op voorsprong.

Door doelpunten van Joseph Paintsil en Bilal El Khannous liep Genk al vrij snel na de hervatting verder uit. Anders Dreyer scoorde vervolgens weer voor Anderlecht, 4-2. Daarna was het de beurt aan opnieuw Paintsil om de eindstand op 5-2 te bepalen.

Het Nederlandse talent Bart Verbruggen stond in het doel bij Anderlecht. Voormalig Ajacied en aanvoerder Jan Vertonghen stond in de verdediging bij de club uit Brussel.

Anderlecht won afgelopen week met 2-0 van AZ. De return is komende donderdag in Alkmaar. Anderlecht staat in de eigen competitie op de tiende plaats.

Van Bommel wint met Antwerp van Kortrijk

Royal Antwerp FC heeft de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen. Arbnor Muja maakte het enige doelpunt voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Antwerp blijft de nummer 3 van de Belgische competitie. De club is al zeker van deelname aan de play-offs om de landstitel, waar de vier best ploegen van de reguliere competitie aan mogen deelnemen.

Van Bommel liet de Nederlanders Calvin Stengs, Gyrano Kerk en Vincent Janssen aan de aftrap verschijnen.

Union Berlin verspeelt op eigen veld punten tegen Bochum

1. FC Union Berlin heeft in de Bundesliga van Duitsland punten verspeeld tegen VfL Bochum. Op eigen veld kwam de club uit de hoofdstad niet verder dan 1-1 tegen de degradatiekandidaat. Union staat nog wel derde, maar met nog maar 1 punt voorsprong op RB Leipzig.

In de extra tijd van de eerste helft kwam Union Berlin op voorsprong. De Kroaat Josip Juranovic scoorde uit een vrije trap. Vlak na rust werd het gelijk, de Oostenrijker Kevin Stöger benutte een strafschop voor Bochum.

Danilho Doekhi en Sheraldo Becker speelden als gebruikelijk mee met Union Berlin.

Ook SC Freiburg doet nog volop mee voor een plaats bij de eerste vier, voldoende voor deelname aan de Champions League volgend seizoen. Met de Nederlandse international Mark Flekken in het doel won de club bij Werder Bremen, 1-2. Roland Sallai en Lucas Höler scoorden voor Freiburg. Bremen was door een doelpunt van Maximilian Philipp nog wel op voorsprong gekomen.

Freiburg staat nu vijfde, met een punt minder dan RB Leipzig. Bayern München en Borussia Dortmund, de nummers 1 en 2 van de ranglijst, speelden zaterdag beide gelijk. Bayern tegen TSG 1899 Hoffenheim (1-1), Dortmund tegen VfB Stuttgart (3-3).