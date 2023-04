Nederlaag tegen koploper voor AZ-tegenstander Anderlecht

In de laatste tien minuten van de eerste helft gebeurde veel. Mbwana Samatta zette de thuisclub in minuut 36 op voorsprong. Islam Slimani maakte gelijk, maar in extra tijd kwam Genk door Aziz Ouattara Mohammed opnieuw op voorsprong.

Door doelpunten van Joseph Paintsil en Bilal El Khannous liep Genk al vrij snel na de hervatting verder uit. Anders Dreyer scoorde vervolgens weer voor Anderlecht, 4-2. Daarna was het de beurt aan opnieuw Paintsil om de eindstand op 5-2 te bepalen.

Het Nederlandse talent Bart Verbruggen stond in het doel bij Anderlecht. Voormalig Ajacied en aanvoerder Jan Vertonghen stond in de verdediging bij de club uit Brussel.

Anderlecht won afgelopen week met 2-0 van AZ. De return is komende donderdag in Alkmaar. Anderlecht staat in de eigen competitie op de tiende plaats.