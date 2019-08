Apps helpen Utrecht-keeper aan innerlijke rust

Maarten Paes Ⓒ BSR/Soccrates

UTRECHT - Met zijn keuze voor de 21-jarige Maarten Paes als eerste doelman heeft John van den Brom een flinke steen in de vijver gegooid. De FC Utrecht-trainer heeft echter totaal geen twijfels over zijn keuze. „Maarten heeft er de kwaliteit, het talent en de mentaliteit voor. Het is niet voor niets dat hij eerste keeper is bij Jong Oranje. Niet alleen wij zien het in hem zitten. Er zijn wel meer mensen binnen het Nederlandse voetbal die daar vertrouwen in hebben.”