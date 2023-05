Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-schaatscoach lachte onlangs nog met oud-pupillen op reünie Overlijden Pfrommer raakt schaatswereld in hart: ’Onder zijn leiding sprinten op de kaart gezet’

Door Lisa Schoenmaker en Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Jan Bos werd dankzij Leen Pfrommer de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint ooit. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Leen Pfrommer is een van meest markante coaches uit de Nederlandse schaatsgeschiedenis. Zijn dood op 87-jarige leeftijd raakte de schaatswereld woensdag in het hart. Jan Bos, de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint ooit, moest woensdagavond even slikken toen het nieuws van de dood van Leen Pfrommer tot hem doordrong. Twee weken geleden waren ze elkaar zomaar tegengekomen op een schaatsreünie in Leusden en spraken ze een vete uit die hen jaren geleden uit elkaar had gedreven.