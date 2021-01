FC Utrecht-aanwinst Hidde ter Avest terug op plaats van enkelbreuk

„Toen ik het veld opliep, schoot dat nog wel even door me heen”, vertelde Ter Avest bij zijn presentatie. FC Utrecht neemt Ter Avest over van Serie A-club Udinese, waarvoor hij de afgelopen jaren 41 wedstrijden speelde. De laatste tijd kwam de tukker minder in actie, waardoor hij ervoor heeft gekozen om zijn carrière een vervolg te geven in de Eredivisie.

Ook zijn voormalige werkgever FC Twente toonde interesse. „Ik heb ook een goed gesprek gehad met FC Twente. Ik heb het afgewogen en uiteindelijk de keuze voor FC Utrecht gemaakt. Ik heb een heel positief gesprek gehad met René Hake en Justin Hoogma, die een goede vriend van me is, speelt hier. Ik heb hem gebeld en hij heeft me alles een beetje verteld hoe het hier gaat. Dan begint het te leven en krijg je er een goed gevoel bij”, vertelde Ter Avest bij zijn presentatie.

’Complete verdediger’

Technisch directeur Jordy Zuidam ziet Ter Avest als een welkome versterking van de selectie. Na het vertrek van Sean Klaiber naar Ajax afgelopen zomer trok FC Utrecht geen nieuwe rechtsback aan. Met Ter Avest is er op die positie alsnog een kwaliteitsimpuls bijgekomen.

„Hij is een speler die we al geruime tijd kennen. Al in de jeugd bij FC Twente en de nationale jeugdselecties tot aan het eerste elftal van FC Twente. Hij heeft veel wedstrijden in de Eredivisie gespeeld en toen de stap naar Italië gemaakt. Daar heeft hij genoeg wedstijden gespeeld om hem te kunnen blijven volgen. We zijn ontzettend blij dat we hem ervan hebben kunnen overtuigen om in deze fase van zijn carrière voor ons te kiezen. Hij is in mijn ogen een complete verdediger.”