Van der Vaart junior tekent contract bij Deense Esbjerg

„Dit is een grote dag voor mij”, zegt Van der Vaart junior op de website van de Deense club. „Ik voel me hier heel goed en voor mij is dit de perfecte omgeving om me te ontwikkelen.” Damian woont met zijn vader en diens vriendin Estavana Polman in Denemarken, waar laatstgenoemde actief is als handbalster. De verbintenis van Damian van der Vaart bij Esbjerg loopt tot medio 2023.

Ook vader Rafael toont zich op zijn twitteraccount in zijn nopjes met de nieuwste mijlpaal van zijn zoon. „Ik ben ongelooflijk trots, wat een bijzonder verjaardagscadeau. Ik ben ontzettend blij dat ik kan zeggen dat Damian zijn eerste contract heeft getekend bij Esbjerg.”

Rafael van der Vaart zelf sloot zijn carrière af bij Esbjerg. In het najaar van 2018 speelde de oud-speler van onder meer Ajax drie competitieduels en een bekerduel voor de Deense club, waarna hij zijn schoenen aan de wilgen hing.