Direct nederlaag voor Ten Hag met United

Het is een tegenvaller voor Ten Hag en ook voor de fans van de Mancunians, die net als Louis van Gaal in 2014 begon met een nederlaag aan het roer op Old Trafford. Over een week is er kans op herstel. Dan gaat United op bezoek bij Brentford, de vorige club van Christian Eriksen, die zaterdagmiddag in de basis stond bij de Red Devils.

Matige start

De start voor de Mancunians was niet ideaal, want binnen een halve minuut mocht Leandro Trossard uithalen. De Belg raakte tot opluchting van Ten Hag slechts het zijnet. Vorig seizoen ging het regelmatig mis in de beginfase van wedstrijden. Toen kwam United niet verder dan de zesde plek, met liefst 35 punten minder dan kampioen Manchester City.

Aan de andere kant was United ook dicht bij een doelpunt. Bruno Fernandes was vanuit kansrijke positie net niet scherp genoeg. De makkelijk scorende Portugees zag ook dat Ten Hag zijn beroemde landgenoot Cristiano Ronaldo buiten de basiself had gehouden. Ook voor Donny van de Beek en Tyrell Malacia was er geen plek in de basis.

Brighton was gevaarlijker dan de thuisploeg in de eerste helft. Na net geen half uur openden de gasten de score. Balverlies op het middenvelder stond aan de basis van de achterstand. Pascal Gross was de man die de score opende. Dat konden ook central verdediger Harry Maguire en de van Ajax overgekomen Lisandro Martinez niet meer verhinderen.

Tweede dreun

Tien minuten kreeg de eerste helft een nog vervelender aanzien voor de thuisploeg. Goalie David de Gea liet een niet al te lastig schot glippen. Gross was er als de kippen bij om de tweede treffer binnen te schuiven voor de ploeg van basisspeler Joël Veltman. De Duitser speelt heel graag tegen United, zo blijkt. In totaal heeft Gross nu al zes keer doelgetroffen tegen de club uit Manchester.

Cristiano Ronaldo komt binnen de lijnen. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft moest er snel wat gebeuren, en dus was het logischerwijs tijd voor Ronaldo. De 37-jarige aanvaller maakte in de 53e minuut zijn entree. Na een actie van de Portugees kreeg Marcus Rashford een goede kans, maar de aanvaller slaagde er niet om de 1-2 te maken.

Keepersfout

Halverwege de tweede helft kwam die aansluitingstreffer er dan toch. Na matig keeperswerk van Brighton-goalie Robert Sanchez maakte verdediger Alexis Mac Allister een eigen doelpunt.

Na de 1-2 mocht ook Donny van de Beek, net als Tyrell Malacia op de bank gestart, nog een kwartiertje meedoen bij United. De oud-Ajacied deed dat niet onverdienstelijk, maar aan scoren kwam de thuisploeg niet meer toe.